Ольга Серябкина поделилась впечатлениями от участия в шестом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в
В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или
Победитель 3-го сезона шоу «Голос. Дети» обрел популярность шесть лет назад. Данил Плужников страдает от нарушения роста костей, но это не помешало
Илона Броневицкая во время беседы с Борисом Корчевниковым рассказала, как сейчас чувствует себя ее мама. Известно, что звезда советской эстрады Эдита
46-летняя Елена Ваенга ошарашила поклоников неприятной новостью перед гастролями. Лауреат премий «Шансон года» сообщила о затяжной болезни, с которой
В Свердловской области семья участника Вооруженных сил, который принимает участие в СВО (специальной военной операции) уже три месяца не может
Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы,
Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах
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