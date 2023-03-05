Ольга Серябкина поделилась впечатлениями от участия в шестом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ

На канале ТНТ 4 марта вышел шестой выпуск шоу «Конфетка». Среди участников проекта была Ольга Серябкина, которая после номера поделилась впечатлениями от проекта.

В шестом выпуске приз получил трек «Плитка шоколада» Владимира Голодного, который исполнил Егор Крид. Он предстал в образе Курта Кобейна.

Открыла выпуск Серябкина. Она стала достойной соперницей победителя. Певице пришлось исполнить песню «Чудо рыбка». Артистка предстала перед зрителями в обтягивающем платье с блестками. Сцена на несколько минут превратилась в ночной клуб под водой.

При этом исполнительница внесла некоторые изменения в текст композиции, добавив призыв, что «рыбке пора отдыхать» и «пусть никто не скучает».

В соцсетях Ольга написала, что счастлива быть частью проекта. Звезда высказала предположение, что хит в её исполнении получился «невероятно красивым». Певица также опубликовала несколько снимков со съемок шоу.