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Певец Филипп Киркоров признался в романе с музыкальным продюсером Яной Рудковской

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Певец Филипп Киркоров признался в романе с музыкальным продюсером Яной Рудковской
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Фото из открытых источников

Гостем нового выпуска программы Центральное телевидение стал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. В ходе шоу знаменитый артист разоткровенничался. Он признался в романе с музыкальным продюсером Яной Рудковской.

Для многих зрителей и поклонников такое откровение стало большой неожиданностью.

«Меня женщины спасали, в этой жизни была Яночка, с которой у нас теплые, трепетные отношения. Ее свет меня согрел, отогрел, я перешагнул данный этап, пошел дальше», — признался певец.

Также Киркоров обратил внимание, что Рудковская ему помогла в свое время реанимировать карьеру. Тогда артист думал с ней навсегда покончить. Яна буквально затащила поп-короля в студию звукозаписи, где он записал много популярных композиций, ставших настоящими хитами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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