Поклонники Ольги Орловой раскритиковали телеведущую за то, что бросила новорожденного ребенка

Ольга Орлова в течении всей беременности подверглась хейту со стороны злопыхателей. Недоброжелатели не перестают критиковать звезду после рождения дочери.

Вчера ведущая опубликовала новое фото, которое было сделано с Ксенией Бородиной. На снимке певица предстала с котом подруги. Также Ольга выложила снимок с бокалом шампанского.

Поклонники Орловой вместо комплиментов обвинили ее в халатности. Фанаты в пух и прах раскритиковали экс-солистку группы «Блестящие» за то, что оставила дочь без присмотра. По мнению подписчиков, артистка слишком рано позволила себе оставить новорожденную малышку, которой исполнился всего месяц.

Также подписчики раскритиковали звезду за бокал шампанского. При этом сама теледива не сделала на камеру ни одного глотка.