Помолодевшая Алла Пугачева «разрешила весну» в Израиле и нарвалась на гневные комментарии

Каждый год Пугачева «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Традицию певица придумала сама. Называет этот день Примадонна Праздником желтых тюльпанов. У ее замка в Грязи собирались фанаты с букетами цветов и с балкона дома артистка произносила фразу: «Весну разрешаю». Затем особняк наполнялся друзьями, которые праздновали наступление теплой поры.

Но сейчас загородный дом Аллы Борисовны пустует. Исполнительница тем временем не изменяет своей традиции и «разрешает весну» в Израиле. Примадонна опубликовала новый снимок, на котором предстала помолодевшей. Фото она подписала: «С первым воскресением весны!»

Поклонники посмеялись над выдуманным праздников и подчеркнули, что у эстрадной звезды нет права и полномочий указывать природе. Также пользователи обратили внимание на внешность 73-летней артистки. Они отметили, что певица хочет выглядеть младше своих лет, поэтому переборщила с фотошопом.