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Правительство Петербурга рискует провалить планы по привлечению на предприятия города работников из других районов РФ

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Правительство Петербурга рискует провалить планы по привлечению на предприятия города работников из других районов РФ
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Власти Санкт-Петербурга намерены создать за два миллиона рублей институт для привлечения работников из других российских регионов с целью сокращения притока рабочей силы низкой квалификации из-за границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал». По данным источника, подведомственное городскому Комитету по труду и занятости населения ГАУ «Центр трудовых ресурсов» объявило в минувшую пятницу, 3 марта, на портале госзакупок конкурс на организацию работы «консультационного пункта по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ».

Согласно условиям конкурса, новая площадка должна будет наладить контакт с органами занятости не менее чем в двух десятках регионов Российской Федерации, а также довести до проживающих в них граждан информацию о вакансиях на предприятиях Северной столицы. Также, новому консультационному пункту необходимо будет уведомлять жителей других субъектов страны о возможностях прохождения профессионального обучения и повышения квалификации в городе на Неве.

Помимо прочего, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр трудовых ресурсов» заказало за пять миллионов разработку прогноза баланса рабочих мест, замещаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. Сотрудников из других регионов РФ планируют привлекать на различные предприятия города, в том числе для работы вахтовым методом.

Посредством создания специализированной площадки и анализа текущей ситуации на рынке труда власти Петербурга, судя по всему, рассчитывают сократить приток в Северную столицу неквалифицированных кадров из других стран. Как отмечает источник, в Смольном также хотят развить механизм организованного набора сотрудников для предприятий города из числа иногородних граждан. Однако все эти планы могут оказаться провальными из-за ряда серьезных управленческих ошибок губернатора Александра Беглова и его команды.

Напомним, СМИ обращали внимание на отток талантливой молодежи, в том числе IT-специалистов, из Санкт-Петербурга в другие регионы РФ, поскольку молодые россияне не видят для себя дальнейших перспектив в городе на Неве. Так, например, одним из важных факторов является достаточно невысокий уровень зарплат населения в регионе — согласно данным исследования аналитиков РИА Новости, проведенного в минувшем году на основе официальной статистики в разных субъектах Российской Федерации, Петербург занял только 11-место. Во многом это результат неэффективной экономической политики Смольного в последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что на фоне опубликованной Минтрудом РФ статистики в администрации губернатора Петербурга Александра Беглова признали набирающую обороты проблему нехватки кадров в городе. Особенно остро, как отмечают експерты, она ощущается в промышленной сфере.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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