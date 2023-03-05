Продюсер Сергей Дворцов: певица Алла Пугачева собирается продать замок в подмосковной деревне Грязь

Сергей Дворцов проинформировал о том, как в настоящее время продвигается процесс продажи роскошного замка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной Грязи. По словам музыкального продюсера, некий покупатель заинтересовался этим уникальным объектом недвижимости.

Дворцов рассказал журналистам издания КП, что несколько месяцев назад у 73-летне артистки сорвалась сделка на один миллиард рублей. Дом Примадонны захотел приобрести знаменитый российский бизнесмен. Продюсер его личность не стал раскрывать.

"Он внес залог за замок, однако попросил небольшую скидку. Пугачева не уступила. Так они и разошлись. Сейчас в доме никто не живет. Он под надежной охраной и все еще выставлен на продажу, " - заявил Дворцов.

Как уверяет продюсер, некто другой готов купить замок Аллы Борисовной. Но почему сделка до сих пор не состоялась, он не уточнил.