Пугачева, оставшись на месяц без мужа, опубликовала селфи, на котором выглядит как девушка

Алла Пугачева поздравила многочисленных подписчиков «с первым воскресением весны». Также Примадонна опубликовала в микроблоге селфи, на котором выглядит как девушка.

С образом Пугачевой, которая появилась недавно на концерте Лаймы Вайкуле, снимок ничего общего не имеет. Многие стали упрекать певицу за то, что она перестаралась с фотошопом. Пугачевой придется остаться месяц без мужа-юмориста Максима Галкина (признан иноагентом). Комик уехал на гастроли в Канаду и США. Алла Борисовна с детьми осталась в Израиле.

После появления весеннего поста супруги в соцсети шоумен ей ответил: "С первым воскресеньем весны тебя, любимая!". И прикрепил к поздравлению фотографию, на которой они с Пугачевой вместе сидят за праздничным столом. По всей видимости, этот кадр из их прошлой жизни.