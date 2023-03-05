Украинский кинорежиссер Тарас Голубков обвел вокруг пальца Минкульт. Вместо съемки обещанного документального фильма кинодеятель работал над видеоклипом с российской певицей Клавой Кокой.

Голубков получил разрешение на выезд для того, чтобы осветить боевые действия на территории Украины. Но почему в Министерстве культуры решили, что за пределами украинских границ можно что-то снять о событиях СВО, не совсем понятно. Как сообщается, Тарас предоставил необходимые бумаги для получения разрешения на выезд.

Об этом факте узнали совершенно случайно. Один из актеров, который принял участие в съемках ролика, указал на публикации в своей социальной сети режиссера. Вскоре эта запись была отредактирована, но Интернет, как известно, помнит все.