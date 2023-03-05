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Сергей Гармаш прокомментировал успех кинофильма «Чебурашка» в российском прокате

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Сергей Гармаш прокомментировал успех кинофильма «Чебурашка» в российском прокате
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Фото из открытых источников

Новый кинофильм "Чебурашка", который в прокат вышел в новогодние праздники, является самым кассовым в истории российского проката. На сегодняшний день сборы превышают пять миллиардов рублей.

Сергей Гармаш, которому в ленте досталась главная роль, решил прокомментировать грандиозный успех картины. Он заявил, что нет смысла говорить об оправданности успеха "Чебурашки".

"Зачем считать оправданным или неоправданным успех, когда такое огромное количество зрителей потратили на это деньги? Неужели это уже само за себя не говорит – такое количество людей? Получилось семейное кино, оно показало такой впечатляющий результат", — сказал актер.

Гармаш добавил, что съемки семейной комедии для него стали очень интересным и запоминающимся опытом.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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