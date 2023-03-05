Сергей Шнуров прокомментировал наличие у Ксении Собчак израильского гражданства

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о том, что он не уезжал из России. Как подчеркнул музыкант, в тяжелое время он предпочитает быть со своей страной и своим народом.

"Я, как Ксения Собчак, в минуты роковые предпочитаю быть со своим народом", – сказал Шнуров РИА Новости.

Также он добавил, что благодаря этому чувству остался с русскими, а Ксения получила израильский паспорт.

Ранее появились слухи о планах Сергея покинуть РФ. Аналогичная информация публиковалась год назад, но тогда певец все отрицал. Данные о том, что Собчак получила паспорт Израиля подтвердились дважды. В том числе это сделала мать телеведущей и журналистки.