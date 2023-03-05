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SH: Победитель 3-го сезона вокального шоу «Голос. Дети» Данил Плужников сильно изменился

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SH: Победитель 3-го сезона вокального шоу «Голос. Дети» Данил Плужников сильно изменился
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Фото из открытых источников

Победитель 3-го сезона шоу «Голос. Дети» обрел популярность шесть лет назад. Данил Плужников страдает от нарушения роста костей, но это не помешало парню заслуженно занять первое место.

После победы мальчик дал несколько сольных концертов. Выступления прошли еще весной 2017 года. Однако затем он исчез из поля зрения. Недавно журналисты разыскали Данила, чтобы показать, как живет и выглядит победитель проекта. По словам самого парня, он не занимается творчеством из-за состояния здоровья. Врачи пытаются помочь юному артисту перебороть недуг, чтобы встать на ноги и самостоятельно двигаться. За последние два года Плужников перенес 10 операций. При этом певец не знает, сколько нужно времени, чтобы окончательно побороть болезнь.

«Это длительный процесс, очень неприятный и очень болезненный. Его нужно пройти, чтобы смог функционировать, как активный человек, который банально может выйти на улицу. Моя цель – это начать двигаться без инвалидного кресла», — сказал вокалист.

Источник фото:SH

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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