Шоу «Прямой эфир» без Андрея Малахова возвращается на ТВ-экраны

В эфиры телеканала Россия-1 вернулось шоу «Прямой эфир». Однако проходит программа без участия Андрея Малахова, который проработал не один сезон в проекте. Он сейчас задействован в иных проектах.

3 марта 22023 года в 16:30 состоялся премьерный показ передачи с новыми ведущими. Вместо Малахова вести шоу будут Антон Демидов и Александр Яковлев. Его формат останется неизменным. Ведущие будут искать ответы на вопросы и проводить расследования, а также рассказывать зрителям об интересных и актуальных событиях в стране.

«Ток-шоу «Прямой эфир», которое выходит на телеканале более 10 лет, вновь возвращается на ТВ-экраны. Новая студия, новые ведущие, мой коллега — Александр Яковлев, новый формат», – отметил Антон Демидов.