Ведущая Регина Тодоренко подобрала яркий образ для нового выпуска шоу «Маска»

Регина Тодоренко всегда радует уникальными образами для выступлений и разных телевизионных шоу. Ведущая дальше продолжает удивлять поклонников. Она представила на днях необычный и яркий наряд для нового выпуска четвертого сезона шоу "Маска". Снимками звезда поделилась в соцсетях.

Фото вызвали много восторга среди фанатов. Новый наряд отлично подчеркнул индивидуальность певицы. Сперва артистка появилась перед камерой в повседневной одежде, а через мгновение предстала в лазурном платье, с естественным макияжем, мокрой укладкой.

По мнению подписчиков, в новом выпуске "Маски" Тодоренко воплотила образ Русалочки. Пользователи высказали восхищение, отметив, что выглядит исполнительница в костюме морской принцессы элегантно.

Но нашлись и те, кому образ не понравился. Некоторые хейтеры считают его не подходящим.