Yandex.RTB

Звезда «Гардемаринов» Михаил Мамаев рассказал о своей работе в зоне СВО

Image 16+
Звезда «Гардемаринов» Михаил Мамаев рассказал о своей работе в зоне СВО
Знаменитости
Фото из открытых источников

Михаил Мамаев отправился в зону проведения СВО в конце января. Артист занят тем, что делает репортажи с передовой.

"Сейчас время репортажа, это быстро, правдиво, очень важно. Занимаясь этим ежедневно, в определенный момент понял, что когда мы победим, вернусь в большое кино, буду снимать художественные ленты о том, что сейчас увижу", - пишет Мамаев в соцсети.

Как отметил артист, в будущих проектах он планирует задействовать не актеров, а тех, кто находится на фронте. Михаил уверен, что  бойцы покажут себя не менее ярко, чем солдаты Великой Отечественной войны, такие как Юрий Никулин и Анатолий Папанов.

"Очевидно, что некоторые вещи достойно никто не сыграет, кроме них", - сказал Мамаев.

Он добавил, что в зоне СВО передовая проходит везде. По его словам, коммунальщики оперативно решают все проблемы - меняют разбитые окна и восстанавливают поврежденные коммуникации.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Звезда «Гардемаринов» Михаил Мамаев рассказал о своей работе в зоне СВО

Сегодня, 12:41

Народный артист России Дмитрий Назаров написал новую песню на собственное стихотворение «Кедр»

Сегодня, 12:23

Концерты Нетребко за границей продолжают отменять после ее антироссийских высказываний

Сегодня, 12:10

Александр Серов признался, что страдает депрессией из-за перенесенного коронавируса

Сегодня, 12:03

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

Сегодня, 11:35

Помолодевшая примадонна Алла Пугачева «разрешила весну» в Израиле и нарвалась на яростные комментарии

Сегодня, 11:10

Сергей Шнуров прокомментировал наличие у Ксении Собчак израильского гражданства

Сегодня, 11:04

Лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров предупредил примадонну Аллу Пугачеву о скорой инвалидности

Сегодня, 10:43

«Недвижимость в Швейцарии и Израиле»: Шнурова из «Ленинграда» обвинили в бегстве из РФ

Сегодня, 10:33

SH: Победитель 3-го сезона вокального шоу «Голос. Дети» Данил Плужников сильно изменился

Сегодня, 10:30

Шоу «Прямой эфир» без Андрея Малахова возвращается на ТВ-экраны

Сегодня, 10:20

Георгий Литуев из Екатеринбурга попал в команду Полины Гагариной в телешоу «Гoлос»

Сегодня, 10:09

Рэп-исполнитель Джиган ждет прощения от супруги-модели Оксаны Самойловой

Вчера, 22:25

StarHit: Рената Литвинова удивила своих поклонников кардинальной сменой образа в стиле Земфиры

Вчера, 22:17

На экраны вышел новый фильм Дмитрия Дьяченко «Бешенство» с Алексеем Серебряковым — о чем он?

Вчера, 21:28

Фронтмен «Би-2» Лева посетил концерт Семена Слепакова в Испании и назвал его талантливым комиком

Вчера, 21:21

Пропустившая похороны Моисеева примадонна Алла Пугачева не забыла про день рождения друга

Вчера, 14:45

Продюсер Пригожин заявил, что пытался спасти репутацию певца Меладзе после скандала в Дубае

Вчера, 14:35

Лариса Долина призналась, что ей не нравится, когда ее называют певицей и вокалисткой

Вчера, 14:27

Актриса Елена Панова рассказала о работе с покойным режиссером Сергеем Пускепалисом

Вчера, 14:13

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах
  • Сегодня, 11:35

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека
  • 3-03-2023, 11:24

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать
  • 3-03-2023, 11:40

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя

Илона Броневицкая сообщила о гражданской позиции певицы Эдиты Пьехи в вопросе о спецоперации
  • 3-03-2023, 13:49

Илона Броневицкая сообщила о гражданской позиции певицы Эдиты Пьехи в вопросе о спецоперации

Илона Броневицкая во время беседы с Борисом Корчевниковым рассказала, как сейчас чувствует себя ее мама. Известно, что звезда советской эстрады Эдита

Мать российского актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области
  • 3-03-2023, 09:40

Мать российского актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области

Мать российского актера Кирилла Канахина, который предположительно принял участие в теракте в Брянской области, Валентина Павловна была шокирована,

МК: Актер Аверин открестился от Канахина, напавшего в составе диверсантов на Брянскую область
  • 2-03-2023, 19:45

МК: Актер Аверин открестился от Канахина, напавшего в составе диверсантов на Брянскую область

Среди диверсантов, напавших на Брянскую область, на видеоролике, которые они сами и записали, заметили экс-актера Кирилла Канахина (Родонского). В

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов
  • Сегодня, 11:26

Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов

Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы,

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи
  • 2-03-2023, 15:22

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи

В Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП – на голову пенсионерки в Василеостровском районе упала глыба льда. Подобные происшествия в последнее время

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево
  • 3-03-2023, 17:18

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни
  • Сегодня, 11:59

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в