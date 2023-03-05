Звезда «Гардемаринов» Михаил Мамаев рассказал о своей работе в зоне СВО

Михаил Мамаев отправился в зону проведения СВО в конце января. Артист занят тем, что делает репортажи с передовой.

"Сейчас время репортажа, это быстро, правдиво, очень важно. Занимаясь этим ежедневно, в определенный момент понял, что когда мы победим, вернусь в большое кино, буду снимать художественные ленты о том, что сейчас увижу", - пишет Мамаев в соцсети.

Как отметил артист, в будущих проектах он планирует задействовать не актеров, а тех, кто находится на фронте. Михаил уверен, что бойцы покажут себя не менее ярко, чем солдаты Великой Отечественной войны, такие как Юрий Никулин и Анатолий Папанов.

"Очевидно, что некоторые вещи достойно никто не сыграет, кроме них", - сказал Мамаев.

Он добавил, что в зоне СВО передовая проходит везде. По его словам, коммунальщики оперативно решают все проблемы - меняют разбитые окна и восстанавливают поврежденные коммуникации.