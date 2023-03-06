Китайские журналисты проанализировали отношения между Российской Федерацией и Японией в статье, опубликованной в издании «Sohu». Они отметили, что политическое руководство РФ не оставляет без ответа выпады со стороны официального Токио. Журналисты указали, что японское политическое руководство продолжает поднимать вопрос о государственной принадлежности южных курильских остров и проводит санкционную политику по отношению к Российской Федерации.

Журналисты отметили, что со стороны российских дипломатов пока прекращены переговоры о подписании мирного договора. А недавно в Японское море была направлена подводная лодка, с которой произведен запуск ракеты.