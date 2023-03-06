Брат Михаила Горшенева объяснил популярность песен «Короля и Шута» их сказочной тематикой

Брат Михаила Горшенева объяснил, почему песни «Короля и Шута» длительное время не теряют популярности. Дело в том, что хиты построены на сказках, которые являются бессмертными.

В качестве примера Алексей привел коллектив «Кино». Тематика композиций этой группы для молодежи чужда. В песнях коллектива отсутствуют сегодняшние реалии, а «пачка сигарет» утратила былую актуальность. Поэтому «Кино» постепенно будет «отмирать», и это закономерно.

Касательно «Короля и Шута», бытовая тематика в треках не затрагивается. Все синглы коллектива построены на сказках о царицах или троллях, и они являются бессмертными. Внезапно никто не забудет о разбойниках, королях или гномах, считает брат Горшенева. По его словам, с течением времени композиции коллектива не потеряют популярность, а, напротив, станут лучше вследствие «вечного посыла».