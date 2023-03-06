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Дочь певицы Славы Александра Морозова показала фигуру на 9-м месяце беременности

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Дочь певицы Славы Александра Морозова показала фигуру на 9-м месяце беременности
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Фото из открытых источников

Дочь российской исполнительницы Славы (Анастасии Славенской - прим.ред.) в ноябре минувшего года вышла замуж. Немного позже стало известно о том, что Александра Морозова ждет ребенка.

Примерно через месяц звездная наследница впервые станет мамой. Сегодня будущая мать опубликовала новую фотографию, на которой она продемонстрировала свою фигуру, будучи на 9-м месяце беременности.

Как призналась девушка своим подписчикам, она сильно скучает по своему стройному телу. Чтобы, несмотря на интересное положение, держать себя всегда в тонусе, она продолжает заниматься регулярно посильными физическими упражнениями.

Отметим, ранее Слава сообщила, что стала бабушкой через три недели после свадьбы Александры. Также певица поделилась, какое имя выбрала для малыша. Исполнительница предложила имя Михаил. При этом она не настаивает или уговаривает дочь и зятя, а только предложила один из вариантов молодым родителям.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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