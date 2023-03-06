Фигуристка Евгения Медведева выступила в телешоу «Маска» в костюме Шаурмы

В четвертом выпуске телевизионного шоу «Маска», которое вчера показал канал ТНТ, рассекретили Шаурму. Ей оказалась прославленная российская фигуристка Евгения Медведева.

Никто из судей не смог угадать, кто именно скрывался в костюме Шаурмы. Среди версий жюри были Татьяна Навка, Алина Загитова, Ирада Зейналова.

Также претендентами на вылет в новом выпуске стали Пиковая Дама и Скунс. Зрители решили спасти Скунса, а жюри приняло решение оставить Пиковую Даму. Как заявил Филипп Киркоров, он хочет видеть этого персонажа в финале.

«Деточка, где так научилась петь?» — спросил поп-король чемпионку по фигурному катанию.

Сама Медведева после того, как ее раскрыли, призналась, что будет сильно скучать по проекту и костюму Шаурмы.