Филипп Киркоров рассказал, как позволил себе вольности на сцене с Наташей Королевой

Филипп Киркоров сделал откровенное признание в популярном шоу. Поп-король вспомнил, как позволил себе лишнее на сцене с коллегой по творческому цеху Наташей Королевой. После этого у артистов были неприятности от вторых половинок.

Этот случай произошел в 1994 году. Киркоров с Королевой выступали за границей. Исполнители были на гастролях, а один из номеров разнообразили пикантной деталью.

«Мы позволили себе некую вольность на сцене. После этого дома получил такой нагоняй, вас на долгое время прокляли», – сказал Филипп Бедросович в шоу.

Скунс, под маской которого, как предполагал поп-король, пряталась Королева, закрыл лицо руками. А певец продолжил свою историю. Он напомнил, что посадил себе на плечи брюнетку и вынес на сцену. Знаменитости даже не подумали, что о таком поступке подумают избранники. На тот момент эстрадные звезды состояли в отношениях. Киркоров признался, что дома у него был скандал.