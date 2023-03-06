Филипп Киркоров занял почетное место Аллы Пугачевой после после отъезда из России

Филипп Киркоров при любой возможности упоминает свою бывшую супругу-певицу Аллу Пугачеву. Поп-король сделал ряд неожиданных откровений во время участия в телешоу «Маска». В проекте он выступает в качестве главного председателя жюри.

В новом выпуске передачи исполнитель обратился к телезрителям и публике в зале. Он «разрешил весну», как это ежегодно делала Примадонна. Алла Борисовна еще 55 лет назад предложила праздновать первое воскресенье весны.

"Хочется попрощаться с зимой. Наступила весна. Давайте по доброй традиции все скажем: «Весну разрешаем!». Добро пожаловать, весна, солнце, любовь! ", - сказал Киркоров.

Следует подчеркнуть, что Пугачева тоже не забыла об этом празднике. На этот раз она поздравляла армию фанатов в соцсетях. Народная артистка около года находится в Израиле после отъезда из России.