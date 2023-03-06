Инфекционист Андреев назвал причину ухудшения состояния фигуриста Костомарова в реанимации

Сергей Андреев, который является инфекционистом с богатым опытом работы, рассказал, почему лечение Романа Костомарова могло затянутся.

Характер болезни спортсмена связан с присутствием смертельно опасных бактерий в учреждении. Андреев предположил, что в реанимации есть синегнойная палочка, а также протей мирабилис и золотистый стафилококк. Некоторые бактерий провоцируют сепсис. Из-за вредоносных микроорганизмов ослабленный организм не может бороться. Врач отмечает, что бактерии могут пагубно сказаться на здоровье пациента.

Пока что врачи не могут порадовать поклонников и коллег фигуриста. Прогнозы делать еще рано. Несмотря на то, что Романа начали выводить из медикаментозного сна, ситуация в любой момент может измениться.

Ранее сообщалось, что находящемуся в реанимации Костомарову сделали ампутацию стопы и нескольких пальцев на руках. Также олимпийский чемпион перенес два инсульта.