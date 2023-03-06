Иосиф Пригожин упрекнул певицу Лайму Вайкуле в лицемерии

Иосиф Пригожин во время беседы с журналистами сообщил, что он считает позицию певицы Лаймы Вайкуле лицемерной, поскольку она всегда была аполитична, а теперь выступает с резкой критикой российского правительства.

«Лайма Вайкуле была всегда аполитична. Никаких громких политических заявлений от нее никогда ранее не звучало. Она и многие другие — практически все уехавшие из страны артисты, чьи имена сейчас на слуху, — хотели быть поближе к властям, и при этом не отказывались принимать участие в правительственных концертах и т.д», — отметил музыкальный продюсер.

По словам Пригожина, такое поведение артистки можно назвать лицемерным. Как считает муж Валерии, подобные заявления исполнительницы лишь «усугубляют конфликт», а также портят репутацию знаменитостей.

Необходимо напомнить, что ранее в Российской Федерации попросили признать Лайму Вайкуле иностранным агентом после ряда скандальных концертов.