Эндокринолог Кудинова проинформировала граждан РФ, что нужно делать при сахарном диабете

Пожилые люди в несколько раз более склонны к развитию сахарного диабета. Эта болезнь проявляется существенным ухудшением самочувствия, проинформировала эндокринолог Светлана Кудинова.

По словам врача, диабет относят к группе эндокринных заболеваний. Связана болезнь с нарушением углеводного обмена. Недуг возникает тогда, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина либо человеческий организм не может эффективно его применять. Врач подчеркнула, что инсулин является гормоном, регулирующим сахар в крови.

Нужно знать, как распознать диабет на ранней стадии. Специалист рекомендует регулярно проходить медицинские осмотры и ежегодно сдавать кровь. Полное излечение от недуга невозможно. Главная задача, которая стоит перед пациентами, это удержать уровень сахара в крови в норме. Немаловажным медик считает диету и умеренные физические нагрузки для предотвращения осложнений.