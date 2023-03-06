Yandex.RTB

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский считает голос Народной артистки Ларисы Долиной божественным

Image 16+
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский считает голос Народной артистки Ларисы Долиной божественным
Знаменитости
Фото из открытых источников

Вчера прошла премьера очередного выпуска шоу «Три аккорда». Лариса Долина, которая является участницей проекта, не всегда могла достучаться до жюри. В предыдущей серии артистка даже поскандалила с одним из судей. Однако на этот раз у певицы был "туз в рукаве".

Знаменитость исполнила песню "В Кейптаунском порту". Своим выступлением она впечатлила весь зал. Напомним, в минувший раз жюри сочло выбранную композицию неподходящей по стилю и тембру голоса певицы. На это раз все остались довольны, в том числе Александр Новиков, который достаточно суров в своих оценках.

Любовь Успенская тоже не смогла скрыть восторга. Она отметила, что выбор песни Долиной является 100% попаданием. Новиков тоже не остался в восторге от выбранного трека, которому более 100 лет. Шуфутинский же назвал Ларису Александровну королевой, а ее голос божественным. Эстрадный исполнитель отметил артистизм и талант коллеги. Александр Розенбаум сказал, что ему к словам коллег добавить нечего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Пропавший с телевидения РФ телеведущий Дмитрий Нагиев появится на большом экране 8 марта

Сегодня, 09:31

«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта большим онлайн-концертом со звездами РФ

Сегодня, 09:27

Пенсионеры из России погрузились в мир театрального искусства

Сегодня, 08:50

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский считает голос Народной артистки Ларисы Долиной божественным

Сегодня, 08:41

Фигуристка Евгения Медведева выступила в телешоу «Маска» в костюме Шаурмы

Сегодня, 08:29

Сергей Гармаш прокомментировал грандиозный успех фильма «Чебурашка» в российском прокате

Вчера, 21:00

Иван Ургант трогательно поздравил с днем рождения главную любовь в своей жизни

Вчера, 20:54

Нелли Ермолаева в слезах рассказала о случившейся беде

Вчера, 20:46

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева заявили, что их не любят в МХТ им. Чехова из-за токсичности

Вчера, 19:51

Григорий Лепс признался, что он сожалеет о разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака

Вчера, 19:37

Шахназаров считает непростительной «творческую неудачу» Чулпан Хаматовой

Вчера, 19:36

Анастасия Костенко рассказала об обмане на конкурсе красоты

Вчера, 19:28

Ольга Серябкина поделилась впечатлениями от участия в шестом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ

Вчера, 19:12

Ярославна Колeс из Новосибирска стала героиней телевизионного шоу «Конфетка»

Вчера, 17:46

Поклонники Ольги Орловой раскритиковали телеведущую за то, что бросила новорожденного ребенка

Вчера, 17:27

Продюсер Сергей Дворцов: певица Алла Пугачева собирается продать замок в подмосковной деревне Грязь

Вчера, 17:19

Пугачева, оставшись на месяц без мужа, опубликовала селфи, на котором выглядит как девушка

Вчера, 17:14

KP.RU: гонорары Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены концертов по всему миру

Вчера, 16:57

Телеведущая Регина Тодоренко показала образ для нового выпуска телешоу «Маска»

Вчера, 16:36

Comedy Club: Владимир Путин предложил Чебурашке баллотироваться в 2024 году в президенты США

Вчера, 16:29

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах
  • Вчера, 11:35

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни
  • Вчера, 11:59

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека
  • 3-03-2023, 11:24

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или

«АиФ»: Один год после войны, каким получился российский фильм «Нюрнберг»
  • 3-03-2023, 19:23

«АиФ»: Один год после войны, каким получился российский фильм «Нюрнберг»

В прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над фашистскими преступниками. Историю Нюрнбергского процесса показали глазами

Коллега актёра-диверсанта РФ Канахина Елена Захарова поделилась воспоминаниями об артисте
  • 4-03-2023, 12:13

Коллега актёра-диверсанта РФ Канахина Елена Захарова поделилась воспоминаниями об артисте

В минувшую пятницу, 2 марта, в Брянскую область вторглась ДРГ. Среди участников формирования оказался актер РФ Кирилл Канахин, который покинул Россию

46-летняя артистка РФ Елена Ваенга проинформировала о тяжелой болезни перед гастролями
  • 4-03-2023, 10:50

46-летняя артистка РФ Елена Ваенга проинформировала о тяжелой болезни перед гастролями

46-летняя Елена Ваенга ошарашила поклоников неприятной новостью перед гастролями. Лауреат премий «Шансон года» сообщила о затяжной болезни, с которой

Новости партнеров
Новости партнеров
В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать
  • 3-03-2023, 11:40

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя

Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов
  • Вчера, 11:26

Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов

Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы,

Врач-онколог Карасев проинформировал, может ли СВЧ-печь спровоцировать развитие рака
  • Вчера, 20:43

Врач-онколог Карасев проинформировал, может ли СВЧ-печь спровоцировать развитие рака

Врач-онколог Иван Карасёв заявил, что современные СВЧ-печи безопасны для человека и не могут привести к появлению онкологических заболеваний, за

8-летний Сережа Данилюк из Екатеринбурга открыл производство маскировочных сетей для бойцов СВО
  • Вчера, 11:49

8-летний Сережа Данилюк из Екатеринбурга открыл производство маскировочных сетей для бойцов СВО

8-летний мальчик Сережа Данилюк из Екатеринбурга занимается производством маскировочных сетей, которые необходимы бойцам СВО. Мальчик маскировку