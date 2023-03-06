Эстрадный певец Михаил Шуфутинский считает голос Народной артистки Ларисы Долиной божественным

Вчера прошла премьера очередного выпуска шоу «Три аккорда». Лариса Долина, которая является участницей проекта, не всегда могла достучаться до жюри. В предыдущей серии артистка даже поскандалила с одним из судей. Однако на этот раз у певицы был "туз в рукаве".

Знаменитость исполнила песню "В Кейптаунском порту". Своим выступлением она впечатлила весь зал. Напомним, в минувший раз жюри сочло выбранную композицию неподходящей по стилю и тембру голоса певицы. На это раз все остались довольны, в том числе Александр Новиков, который достаточно суров в своих оценках.

Любовь Успенская тоже не смогла скрыть восторга. Она отметила, что выбор песни Долиной является 100% попаданием. Новиков тоже не остался в восторге от выбранного трека, которому более 100 лет. Шуфутинский же назвал Ларису Александровну королевой, а ее голос божественным. Эстрадный исполнитель отметил артистизм и талант коллеги. Александр Розенбаум сказал, что ему к словам коллег добавить нечего.