Кристина Орбакайте планирует уехать из России уже этой весной

В апреле 2023 года дочь Аллы Пугачевой планирует покинуть Россию. Кристина Орбакайте хочет отправится в гастрольный тур по странам Европы. Там артистка даст несколько сольных концертов. Об этом сообщает портал «7Дней».

По информации представителей исполнительницы, гастроли начнутся уже 29 апреля. Сперва певица выступит в немецком городе Карлсруэ. Финальное шоу юбилейного тура должно закончится в Ратингене 9 мая. Сейчас звезда готовится к выступлениям. Орбакайте регулярно делится с подписчиками фото и видео с репетиций в соцсетях.

Между прочим, Кристина выступит в других городах Германии. Она отведает Трир, Берлин, Гамбург, Оснабрюк, Оффенбах на Майне и Штутгарт. Стоимость билета стартует с отметки 35 евро.