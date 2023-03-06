«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта большим онлайн-концертом со звездами РФ

Соцсеть«Одноклассники» подготовила для пользовательниц подарок в честь 8 Марта. Это онлайн-концерт под названием «ОК с караоке» со звездами. На нем выступят знаменитые артисты. Благодаря встроенному режиму караоке все желающие могут подпевать в реальном времени звездам.

В преддверии шоу также спеть композиции можно в бесплатных брендированных караоке-боксах в двадцати российских городах. Посетители выберут понравившийся трек в библиотеке и затем смогут записать на видео исполнение сингла. После этого следует поделиться роликом с хештегом #ОКсКараоке.

Отметим, что трансляция концерта запланирована на 8 марта. Начало - в 15:00 мск. Пройдет она в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», а также в эфире «Авторадио».

Главная интрига данного мероприятия - новые песни группы Dabro и Киркорова. Помимо того, зрители услышат популярные хиты Леши Свика, Александра Панайотова, «Иванушек International», Антона Токарева, Galibri & Mavik и Gayazovs Brothers. Личными историями поделятся певицы Слава, Зара, Анна Банщикова, Ева Польна, Люся Чеботина, Анфиса Чехова, Валерия, Иосиф Пригожин, Асия.