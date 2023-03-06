Пенсионеры из России погрузились в мир театрального искусства

Более 1700 пенсионеров из Республики Башкортостан и Московской области приняли участие в проекте «Российский театрал 2.0». Они бесплатно прошли онлайн-занятия по сценической речи, а также актерскому мастерству. Проект реализован Клубом Юлии Артемовой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта работали сразу 3 направления: «Пение», «Сценическая речь», «Актерское мастерство». Все участники работали с двумя актерскими инструментами: воображением и вниманием. При этом пенсионеры посетили примерно 70 занятий. Все это проходило под руководством опытных актеров и преподавателей: Игоря Маслова, Дмитрия Кузнецова, Владислава Сахнова, Елены Змысли, Ксении Гуторевой.

Отметим, что новые навыки участники продемонстрировали в выпускных выступлениях. Некоторые подали заявки на участие в фестивале по произведениям Павловича Чехова «Серебряные кедры». Мероприятие пройдет тоже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.