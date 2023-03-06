Первый большой концерт Моргенштерна в Литве закончился скандалом — Видео

В Сети гуляет видеоролик, на котором на концерте рэпера Моргенштерна* (настоящее имя Алишер Валеев) в Литве зрители обругали его фразой «на три буквы».

Публика громко скандировала нецензурные выражения. Когда испуганный исполнитель со сцены спросил: «За что?», присутствующие в ответ продолжили выкрикивать бранную лексику.

«Это ведь неуважение к артисту», – сказал музыкант и ушел со сцены.

Напомним, Алишер покинул РФ еще в ноябре 2021 года после череды скандалов. Более года он обитает в Дубае. Из ОАЭ Моргенштерн жаловался на то, что у него плохо с деньгами. После побега рэпер не выступал, а первый концерт после длительного перерыва, как видим, обернулся полным фиаско.

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