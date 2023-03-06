Певица Любовь Казарновская: Многие российские артисты мечтают выступить на Донбассе

Оперная дива Любовь Казарновская рассказала о том, что многие российские звезды ждут выступлений на Донбассе.

Многие коллеги-артисты в очередь записываются для поездок туда с гастролями, – сказала артистка в программе "Эмпатия Манучи".

Также знаменитость добавила, что пока она не выступала в зоне проведения спецоперации, но отправила на Донбасс свои самые любимые книги.

Пока что туда с концертами не ездила. Если будет добрый, искренний запрос на то, что хотят услышать Казарновскую, тогда я его этот вопрос рассмотрю, – заявила певица.

К тому же, Казарновская высказалась об артистах, сбежавших за рубеж:

Каким красивым бы ни было дерево, без корней непременно сломается. Сейчас идет испытание на прочность, мировоззрение, веру. Особенно у публичных людей.