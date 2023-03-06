Продюсер Иосиф Пригожин возмутился нечеловеческим поступком Пугачевой, уехавшей из РФ в Израиль

Несколько дней назад знаменитый российский продюсер Иосиф Пригожин впервые решил высказать свое мнение касательно заявления Аллы Борисовной Пугачевой и прокомментировать ее отъезд из России в Израиль после начала спецоперации на территории Украины.

Как считает музыкальный эксперт, 73-летняя Народная артистка поступила неправильно.

Когда люди берут, хлопают дверью, уезжают из дома, а затем заявляют, что все вокруг негодяи, так как хейты какие-то существуют. Но это несправедливо, неправильно, некрасиво, это не по-человечески, - возмутился Пригожин.

Также продюсер предположил, что Пугачева могла повлиять на решения президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Примадонна намного опытнее его, поэтому смогла бы вовлечь украинских граждан на сторону РФ.



