Продюсер РФ Дворцов заявил, что Пугачева вернется назад в Россию через пять лет

Алла Борисовна Пугачева вернется назад в Россию довольно скоро, примерно через пять лет. Об этом пишет издание «Комсомольская правда», ссылаясь на слова Сергея Дворцова.

О возвращении Примадонны на родину неожиданно заговорил популярный в российском в шоу-бизнесе продюсер. Он даже назвал сроки возвращения — пять лет. Сейчас артистка, по его мнению, готовит к возвращению в РФ сюрприз для своих соотечественников. «...У меня есть информация, что Пугачева вернется в РФ через пять лет. К тому же, она еще споет. На 75-летие Алла Борисовна готовит для всех нас большой творческий сюрприз», — сказал продюсер.

В Израиль певица перебралась из-за детей, «для которых желает спокойной жизни и комфорта».

Напомним, год назад Примадонна с мужем-комиком и детьми перебрались в Израиль. Там Гарри и Лиза посещают местную школу. Свой загородный особняк в подмосковной деревне Грязь чета решила продать.