Пропавший с телевидения РФ телеведущий Дмитрий Нагиев появится на большом экране 8 марта

Популярный в России актер театра и кино, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев, который бесследно пропал с телевидения и не появлялся на публике после начала специальной военной операции, неожиданно вернется на ТВ. Он появится на большом экране в Международный женский день 8 марта.

Как сегодня стало известно из источников, в главный женский день года в прокат выходит эротическая мелодрама под названием «Эскортница». Одну из ролей в фильме сыграл Нагиев. По сюжету провокационной ленты, Дмитрий является офицером российских спецслужб. Главный герой не только «курирует» доходный бизнес эскортниц, а и регулярно проводит с ними свободное время.

Добавим, что кинопроект был снят еще в минувшем году. Вместе с Нагиевым в фильме главную роль сыграла актриса Анна Старшенбаум. В основе сценария картины - громкий скандал 2021 года, когда в Интернет попали фото обнаженных путан, пляшущих на балконе небоскреба.