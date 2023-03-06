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Сергей Лазарев высказался о победителе музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергее Павловском

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Сергей Лазарев высказался о победителе музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергее Павловском
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Фото из открытых источников

В минувшую пятницу на канале «Россия» вышел в эфир финал шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Несколько месяцев участники изо всех сил удивляли «сотню» своими вокальными данными. За главный приз сражались лучшие из лучших. Победителем стал Сергей Павловский.

После выхода финального выпуска Сергей Лазарев в личном микроблоге посвятил публикацию конкурсанту. Как пояснил артист,

Павловский не просто так победил. Певец уверен, что вокалист победу заслужил своим трудом. Участник в полуфинале не набрал достаточное количество баллов, однако он так понравился судьям, что они дали ему шанс. 

У Сергея путь к победе невероятно тернист. В отборочном туре в баттле за проход в финальное состязание он уступил один балл Moscow Gospel Team и должен был покинуть проект, однако сотня решила вернуть его. Исполнение песни Полины Гагариной «Ты не целуй!» за секунду подняло 99 экспертов из 100!, – написал Сергей.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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