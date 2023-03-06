Сергей Лазарев высказался о победителе музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергее Павловском

В минувшую пятницу на канале «Россия» вышел в эфир финал шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Несколько месяцев участники изо всех сил удивляли «сотню» своими вокальными данными. За главный приз сражались лучшие из лучших. Победителем стал Сергей Павловский.

После выхода финального выпуска Сергей Лазарев в личном микроблоге посвятил публикацию конкурсанту. Как пояснил артист,