Сотрудник Первого канала сообщил, что телешоу «Давай поженимся» не вернется в эфиры

Сотрудник Первого канала заявил о том, что съемки новых выпусков популярной романтической передачи «Давай поженимся!» в ближайшее время не планируются. Шоу не вернется в эфиры канала в новом сезоне точно.

«Никаких съемок «женилок» не запланировано. В текущем сезоне их не будет точно», — сообщил источник.

Вернется ли проект в эфиры в долгосрочной перспективе, пока что неизвестно. На запрос портала «Лента.ру» о том, когда снова покажут «Давай поженимся!, официальные представители Первого канала не ответили.

К слову, развлекательное шоу выходило по будням в обед. В этом году программе исполняется 15 лет. Год назад проект сняли с сетки вещания.

Но недавно главная сваха страны Роза Сябитова спровоцировала слухи о возвращении программы в эфиры. Она также намекнула, что соведущей может стать 26-летняя певица Клава Кока.







