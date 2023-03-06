Страстные объятия и нежные поцелуи: Ларису Долину засекли в ресторане в компании Максима Аверина

Ларису Долину заметили в объятьях Максима Аверина. По мнению поклонников, знаменитостей связывает нечто большее, чем просто дружба.

Накануне певица после своего концерта в Кирове встретилась с давним приятелем. Как оказалось, 47-летний Аверин находился на гастролях в том же городе. Судя по снимкам, которые появились в Сети, артисты сильно соскучились друг по другу. Они не скрывали своих нежных чувств.

Лариса Александровна и Максим познакомились 8 лет назад. С тех пор они дружат. Кадры Долина сопроводила роликом. На видео исполнительница показала, как сидит в ресторане с актером. Вместе они исполнили песню «В книжке телефонной старой-старой». Подписчики заметили, что вели они себя как влюблённые: страстно обнимались, а мужчина нежно целовал спутницу.



