Телеканал СТС снимет первый телесериал РФ по написанному нейросетью сценарию

Как рассказала пресс-служба канал СТС, вскоре будет снят сериал по написанному нейросетью сценарию. Речь идет о комедии «Сидоровы». В ней сыграли Максим Сушко, Георгий Дронов, Сергей Степин, Татьяна Орлова, Алина Алексеева и другие не менее знаменитые актеры.

Сюжет ленты рассказывает о семье Сидоровых. Она состоит из отца, его жены, тещи, зятя, сына. Жизнь героев внезапно изменилась, и они оказались в странной реальности. Родственники слышат закадровый смех, однако из квартиры не могут выйти.

По словам режиссера-постановщика Сергея Знаменского, этот проект не имеет рамок и позволяет воплотить интересные идеи на экране. Постановщик убежден, что фильм будет интересен прежде всего молодежи.

Заметим, что нейросеть A.I. TV Script Generator, которая и написала сценарий, создали студенты профессии Data Scientist PRO платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий.