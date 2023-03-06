В Белгородской области распространяют фейк об отравленных украинцами пробниках духов

В мессенджерах Белгородской области еще с середины февраля стали активно распространять информацию о том, что якобы неизвестные украинцы подходят на улице к людям и предлагают им понюхать пробники духов. У человека, который вдохнет парфюм, сразу же возникают серьезные проблемы со здоровьем, которые даже могут привести к смерти.

«Понюхав пробники, человек в течение двух суток умирает», — гласит сообщение в мессенджере.

Ранее данную информацию опроверг Телеграм-канал «Война с фейками». Уточняется, что информацию вбросили впечатлительным людям, после чего сработало так называемое «сарафанное радио».

Рассылку опровергли в Роспотребнадзоре. Там завили, что данная информация не соответствует действительности.

Добавим, что рассылка фейковых сообщений с разными предупреждениями распространилась в мессенджерах в других российских регионах.



