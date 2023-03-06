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В Смольном пытаются оправдаться за провал уборки снега в выходные заявлениями про «аномальный» снегопад

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В Смольном пытаются оправдаться за провал уборки снега в выходные заявлениями про «аномальный» снегопад
Санкт-Петербург
Фото: ТГ-канал "1703"

Утром 6 марта жители Северной столицы столкнулись с последствиями некачественной неслаженной работы дорожных служб в виде очередного транспортно-снежного коллапса. Из-за пробок, заторов и многочисленных ДТП на нерасчищенных после воскресного снегопада дорогах многие петербуржцы не смогли вовремя добраться на работу. При этом в городском Комитете по благоустройству пытаются списать очередной управленческий провал на якобы аномальные осадки. Таким же образом в администрации губернатора Александра Беглова неоднократно оправдывались и минувшей зимой.

«Город содержит более 2,5 тыс. дорог общей протяженностью более 2,8 тыс. километров. При залповом снегопаде мгновенно очистить все это невозможно», —пресс-служба Смольного в Telegram.

При этом в профильном ведомстве признают, что о выпадении снежных осадков было известно заранее. В частности, об этом предупреждали синоптики, поэтому погодные изменения не стали «неожиданностью» для городских властей и ответственных за уборку служб и у чиновников было достаточно времени для организации соответствующих работ. Тем не менее, Комблаг в воскресенье, 5 марта, вывел на борьбу с последствиями обрушившегося на город снегопада лишь несколько сотен единиц спецтехники. 

Согласно данным интерактивной карты на официальном сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, накануне утром улицы расчищали только 139 снегоуборочных машин, в полдень задействовали лишь 493 единицы спецтехники, а к концу вчерашнего дня их количество и вовсе сократилось до менее чем сотни. Куда делась новая спецтехника, закупленная Смольным в рамках масштабного обновления подвижного состава коммунальных предприятий, — не известно. Причем для качественной уборки снега и наледи в многомилионном мегаполисе, как отмечали эксперты различного уровня, необходимо порядка 2-2,5 тыс. специализированных машин. При таком подходе Смольного к организации деятельности дорожных служб объем снежных осадков не является оправданием для некомпетентных чиновников из команды губернатора Александра Беглова, систематически не справляющихся со своими обязанностями.

Примечательно, что, несмотря на шквал критики в адрес Смольного со стороны недовольных работой коммунальщиков петербуржцев, представители Комблаг вместо работы над ошибками продолжают искать лучшего дворника и тракториста. Так, на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава ведомства Анатолий Повелий несколько дней назад сообщал о старте финального этапа конкурса среди сотрудников городской сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«За победу поборются 34 кандидата – по 17 человек в номинациях «Лучший петербургский дворник» и «Лучший петербургский тракторист». Конкурсанты прошли отборочные теоретические испытания, а также показали свои навыки и умения на практике на первом и втором этапах соревнований», — написал чиновник.

Как показывает практика, расхваливаемая Александром Дмитриевичем и его ближайшим окружением реформа в городской сфере ЖКХ оказалась провальной. Никаких кардинальных перемени в работе коммунальщиков с минувшей зимы жители Северной столицы не увидели. Неизменным остается и тезис об «аномальных» снегопадах, который неоднократно использовали в последние несколько лет представители Смольного, надеясь списать неспособность решить системную проблему на непогоду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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