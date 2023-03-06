В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом Логу. Мужчина получил повестку в сентябре минувшего года.

Младший сержант, командир танка, выполнял боевые задачи в Херсонской, Луганской народной республике. 1 декабря Андрею Арестову исполнилось 30 лет. Через полтора месяца, а именно 16 января 2023 года, он трагически погиб, - сообщила пресс-служба мэрии города Екатеринбурга.

Также в ведомстве добавили, что боец часто повторял брату одни и те же слова: «Не думай, что все напрасно, мы нужны здесь, значит, это не зря!».

Прощание с военнослужащим пройдет завтра, 7 марта, в местном ДК «Кристалл».







