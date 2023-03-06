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Варум назвала интимную близость после 50 лет «актом милосердия»

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Варум назвала интимную близость после 50 лет «актом милосердия»
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Фото из открытых источников

Анжелика Варум призналась, что она порой отказывает в сексе Леониду Агутину. По мнению певицы, близость после 50 лет можно называть "актом милосердия".

Супруги недавно отметили годовщину свадьбы. Пара вместе уже 25 лет. Как призналась певица, в этот праздничный день они немножго поспорили, поэтому не спали в одной кровати. Анжелика и Леонид часто так делают, так как не хотят мешать друг другу. К примеру, Варум начинает смотреть телевизор и засыпает, а Агутин досматривает сериал, полноценно не отдохнув ночью. Чтобы не ругаться, артистка уходит в собственную спальну, куда мужу не попасть. Когда речь заходит о сексе, эстрадная звезда не соглашается вступать в интимную близость. Она заявляет, что после 50 лет она является "актом милосердия".

При этом пара отмечает, что они нашли решение. Супруги составили график и его придерживаются. Так, звёзды проводят ночь в одной постели три раза в неделю – среду, пятницу и воскресенье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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