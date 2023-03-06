Васильева заявила, что покинувший РФ Анатолий Белый предал бывшую жену

Актриса Татьяна Васильева, которая появилась в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ, сообщила, что Анатолий Белый своим успехом обязан экс-супруге Марине Голуб.

«Есть одно качество — не ценить то, что имеешь, и тех, кто в свое время помог тебе. Идешь дальше, как говорят, по трупам. К сожалению, Марина была одним из них», — заявила артистка.

Васильева добавила, что Анатолий, как многие другие артисты, которые решили покинуть РФ, всегда за границей будут «вторым сортом».

«Сниматься они там точно будут, а играть в театре то, что здесь играли — также», — уверена Татьяна.

Напоминаем, что Анатолий Белый принял решение уйти из МХТ имени Антона Чехова. Он вскоре покинул Россию. Уехал из страны актер в июле минувшего года. Сейчас он проживает в Израиле.