Вернувшаяся в Россию Кристина Орбакайте оправдалась за жесткое поведение на съемках сериала

На российском ТВ показывают врачебную драму "Тест на беременность" с участием Кристины Орбакайте. По городам страны объявлен большой тур артистки. В телесериале певица снялась в роли главврача Нины Артамоновой. По заявлению дочери Примадонны, играть такую характерную и сильную женщину ей было очень непросто, но интересно.

Кристине пришлось кардинально сменить имидж: стать брюнеткой, надеть очки, столкнуться с латынью. Впрочем, Орбакайте призналась, что с характерным поведением героини она в основном согласна. Порой звезде приходится вести себя достаточно жестко.

Хочется процитировать слова классика: «Все мы бабы - стервы, милый, бог с тобой». Поэтому, безусловно, в нас живет и стервозная, и святая, - сказала певица.

По словам Орбакайте, она счастлива, что режиссеры доверили ей роль сильного такого интересного персонажа.