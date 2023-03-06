Волгоградец Владимир Голодный стал победителем в шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Парень из Волгограда Владимир Голодный выиграл в шоу «Конфетка» на канале ТНТ. Ему достался приз 300 тысяч рублей. Трек волгоградца спел Егор Крид.

Владимир - архитектор и 3D-визуализатор. Музыка - его давнее хобби. Песню "Плитка шоколада", с которой Голодный принял участие в проекте, он написал год назад. Тогда музыкант снял клип и залил ролик в Сеть. Крид признался, что он старался не испортить оригинал композиции, и таким образом помог автору-исполнителю пробиться в финал шоу.

Друзья, спасибо за поддержку и поздравления. Ранее шутили, что мои песни нужно крутить по телику и исполнять именитым артистам. Вот это теперь стало реальностью. Спасибо Егору и организаторам замечательного шоу. Друзья, дерзайте, успех обязательно настигнет, или как сказала бы Оля Бузова - «Ничего никогда не бойтесь, живите здесь и сейчас. Просто кайфуйте, ведь жизнь одна, - отметил победитель «Конфетки».