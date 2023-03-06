Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Черепашки ниндзя: Погром мутантов»

Американская кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале разместила первый трейлер полнометражного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (англ. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem - прим.ред).

По сюжету фильма, люди узнают о том, как подростки-черепашки захотели улучшить имидж и пожелали спасти от приближащейся угрозы Нью-Йорк. Но люди узнали об их существовании. В новой версии мультфильма журналистка Эйприл О'Нил была представлена темнокожей. Главные герои вместе с новой подругой желают завоевать уважение местных жителей и обезвредить преступников.

Мировая премьера «Черепашек ниндзя» должна пройти уже 4 августа 2023 года. Автором сценария выступил Брендан О`Брайен, а продюсером является юморист Сет Роген, который озвучил кабана Бибопа. Режиссер проекта — Джефф Роу. Он многим известен по мультфильму «Митчеллы против машин».

[media= ]