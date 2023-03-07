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43-летняя певица РФ Анна Семенович хранит яйцеклетки для зачатия будущего малыша

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43-летняя певица РФ Анна Семенович хранит яйцеклетки для зачатия будущего малыша
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Фото из открытых источников

Анна Семенович призналась, что в последнее время она всерьез задумывается о рождении ребенка. Певице исполнилось 43 года. Недавно сладкоголосая красотка закрутила новый роман с таинственным избранником. Имя возлюбленного артистка не называет, но признается, что ее сердце сейчас не свободно.

«Сердце несвободно. Не могу сказать кто. Про личную жизнь я не говорю. Это табу! Но не из моей профессии. Познакомились мы в ресторане. Сидела с подругами, стулья наши стояли рядом. Он двигал постоянно стул. Говорю: «Мужчина! Почему в меня упираетесь?» Все сложилось», — рассказала Семенович.

В шоу «Злые языки» певица добавила, что хочет стать матерью, поэтому на всякий случай заморозила свои яйцеклетки. Когда ведущая Виктория Боня спросила у Анны, планирует ли она зачать ребенка с новым молодым человеком, исполнительница призналась, что попробует это сделать. Пышногрудая звезда призналась, что хочет одного ребенка - девочку.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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