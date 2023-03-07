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Журналисты выразили мнение о кандидате на должность секретаря НАТО

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Журналисты выразили мнение о кандидате на должность секретаря НАТО
В Мире
Руководитель европейской комиссии Урсула фор дер Ляйен

В издании «Repubblica» опубликована статья, в которой авторы выразили мнение о претенденте на должность секретаря блока НАТО. Они полагают, что на эту должность претендует руководитель европейской комиссии Урсула фор дер Ляйен. Журналисты считают, что она выдвинет свою кандидатуру в том случае, если ее не переизберут на должность руководителя европейской комиссии.

Они также отметили, что фон дер Ляйен совершает официальную поездку по Канаде и США. Журналисты полагают, что эту поездку можно охарактеризовать как предвыборную кампанию. Однако они также полагают, что ее кандидатура не устраивает многих западных политиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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