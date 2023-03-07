83-летняя Светлана Моргунова появилась на телевидении РФ впервые за 10 лет

Светлана Моргунова была суперзвездой и российского телевидения. Но в середине 2000 бесследно исчезла. Больше 10 лет она вовсе не появлялась на ТВ, не давала интервью, поскольку ни с кем не хотела общаться.

В 2007 году артистку настигла первая трагедия — умерла ее мама. Мать для актрисы была помощницей, лучшей подругой и авторитетом. До последних дней родственницы жили вместе.

Светлана очень тяжело переживала эту утрату. А в 2020 году произошла еще одна беда. От коронавируса умер ее сын Максим. Это стало непоправимым ударом. Об этом сама Моргунова рассказала эфире «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1».

Андрею Малахову диктор дала первое за десять лет интервью. Постаревшая звезда, несмотря на свой почтенный возраст, всячески старается держаться. У нее подрастает любимая внучка и есть невестка. Именно они являются опорой для 83-летней знаменитости.







