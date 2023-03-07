Актёр из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал фото с беременной женой

Актёр из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал новое фото с беременной женой. Кадр, на котором позирует с Зепюр Брутян, он обнародовал на своей странице в микроблоге.

«Она делает меня лучше!», — подписал артист фото в соцсетях.

Отметим, что в скором времени Павел и Зепюр станут родителями. Актриса находится на последних сроках беременности. Для девушки это будет первый ребенок. Для Прилучного – третий ребенок. В предыдущем браке с Агатой Муцениеце у звезды кино родились сын Тимофей и дочка Мия.

Также недавно беременная Брутян рассказала, что получила от любимого на 27-й день рождения драгоценное колье за 500 тысяч рублей. Это ювелирное изделие известного бренда было сделано из белого золота, его украшает 36 бриллиантов.