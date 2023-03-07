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Беседин: сбежавшего из России рэпера Моргенштерна зрители холодно встретили в Литве

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Беседин: сбежавшего из России рэпера Моргенштерна зрители холодно встретили в Литве
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Фото из открытых источников

Платон Беседин в своей новой статье сделал вывод о том, что сбежавший из России рэпер Моргенштерн (признан иностранным агентом) в Литве оказался никому не нужным. Артиста, который недавно там дал концерт, зрители очень холодно встретили.

Сперва певцу, которого писатель иронично назвал «великим революционером от музыки», не предоставили площадку для выступления. Затем посетители, которые пришли на концерт, послали его куда подальше. Беседин отмечает, что даже прибалтам и беглым хипстерам из России музыкант неинтересен.

Публицист также обратил внимание, что недавно рэп-исполнитель напоминал обезьянку на приморской набережной. Молодое поколение слушало его хиты, а артист давал похабные интервью. К тому же, один из банков сделал певца с тремя шестерками на лбу лицом своей организации. По мнению Платона, паренек попросту не прошел испытание медными трубами, поэтому Моргенштерну и прочим неудачникам в РФ делать теперь нечего.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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