Блогер Столяров проинформировал о премьере нового телешоу на канале СТС «Большой побег»

Недавно на просторах Интернета появилась информация о том, что Алексей Столяров появится в новом телешоу на канале СТС. Сам российский блогер эти слухи подтвердил.

Как рассказал парень, новая программа носит будет название «Большой побег». Суть проекта состоит в том, что Столяров вместе с четырьмя российскими звездами будут проходить разные задания. Премьера шоу, которое является адаптацией популярного корейского реалити, состоится на СТС уже сегодня, 7 марта.

По словам Алексея, у него закружилась голова от тех ощущений, которые сопровождали его в течение всего телешоу. Было такое ощущение, что Столяров вовлечен в интересную игру. Поскольку у участников не было часов и телефонов, они не могли определить время, что тоже, безусловно, накаляло обстановку. Также блогер отмечает, что не было никаких намеков или наводящих вопросов в «Большом побеге».